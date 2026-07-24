Τουρκία: Διάσπαση βόμβα στο CHP - Ο Οζγκιούρ Οζέλ και 91 βουλευτές ιδρύουν νέο κόμμα

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, καθώς ο Οζγκιούρ Οζέλ και 91 βουλευτές αποχώρησαν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και προχωρούν στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Ο Οζέλ, ο οποίος υπέγραψε τα ιδρυτικά έγγραφα του νέου κόμματος, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το CHP, στο οποίο ήταν μέλος επί 34 χρόνια. Μαζί του, 91 βουλευτές του κόμματος εντάσσονται στο ιδρυτικό σχήμα της νέας πολιτικής παράταξης, που αναμένεται να ονομαστεί «Yeni Parti» («Νέο Κόμμα»).

Τα έγγραφα για την ίδρυση του κόμματος κατατέθηκαν στο τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το νέο κόμμα αναμένεται να διαθέτει 92 έδρες στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, καθώς σε αυτές περιλαμβάνεται και η έδρα του Οζέλ.

Δεύτερη δύναμη στο Κοινοβούλιο πίσω από το κυβερνών κόμμα

Εφόσον επιβεβαιωθεί η νέα κοινοβουλευτική σύνθεση, θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο τουρκικό Κοινοβούλιο, πίσω από το κυβερνών AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η διάσπαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης που έχει ξεσπάσει στο CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό κόμμα) μετά τη δικαστική απόφαση που ακύρωσε το συνέδριο του κόμματος του 2023, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία και την απομάκρυνση του Οζέλ.

Με την αποχώρηση των 91 βουλευτών, το CHP περιορίζεται πλέον σε 44 έδρες, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη της Τουρκίας και δημιουργεί νέα δεδομένα για την αντιπολίτευση απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.