Τουρκία: Δικαστήριο απομακρύνει τον Οζέλ από την ηγεσία του CHP - Επιστρέφει ο Κιλιτσντάρογλου

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην τουρκική πολιτική σκηνή την Πέμπτη (21/5), καθώς το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της Άγκυρας αποφάσισε την προσωρινή απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ και της διοίκησης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης για τη νομιμότητα του συνεδρίου του 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, την ηγεσία του κόμματος αναλαμβάνει προσωρινά ο πρώην πρόεδρος του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μαζί με την προηγούμενη κομματική διοίκηση.