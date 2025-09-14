Τουρκία – Γερμανία 83-88: H πρωταθλήτρια κόσμου, στην κορυφή της Ευρώπης με υπογραφή Ντένις Σρέντερ
Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, η κλάση του Σρέντερ χάρισε στη Γερμανία το χρυσό του EuroBasket 2025 απέναντι στην ψυχωμένη Τουρκία (88-83).
Ντέρμπι με τα όλα του ο μεγάλος τελικός του Eurobasket 2025 ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία. Οι Τούρκοι έδειξαν την ποιότητα και την ενέργειά τους, όμως όταν η μπάλα «έκαιγε» ο Ντένις Σρέντερ ήταν αυτός που «μίλησε» Με 6 προσωπικούς πόντους στο φινάλε ο ηγέτης των Γερμανών διέλυσε την άμυνα της ομάδας του Αταμάν και έφερε στην κορυφή την Γερμανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1993.
Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε η Τουρκία στον τελικό και χάρη σε Οσμάν και Λάρκιν μπήκε σε θέση οδηγού (13-2, 3'). Η αντίδραση της Γερμανίας δεν άργησε να έρθει, με τον Μπόνγκα να δίνει τον τόνο και τον Σρέντερ να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα (14-14, 5'). Ο ρυθμός ήταν στα χέρια των Γερμανών, με τον Ντα Σίλβα να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του (16-19, 7'). Ντα Σίλβα και Βάγκνερ κράτησαν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ (19-22, 9'). Ο Μπόνα έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου, για το 22-24.
Με διάθεση να ανεβάσει το τέμπο μπήκε η Γερμανία, η οποία βρήκε λύσεις με τον Ντα Σίλβα (22-28, 11'). Η απάντηση ήρθε με Μπόνα και Λάρκιν για την Τουρκία, που ανέτρεψε την κατάσταση (30-28, 13'). Ο Βάγκνερ με δικές του προσπάθειες έφερε την Γερμανία μπροστά (30-32, 14'). Ο Αλπερέν Σενγκούν ανέλαβε δράση και με προσωπικές ενέργειες η Τουρκία έφερε τούμπα τον τελικό (40-35, 17'). Ο Σενγκούν ήταν ζεστός, Οσμάν και Μπόνα τον ακολούθησαν, με την ομάδα του Αταμάν να ανεβάζει τη διαφορά (46-38, 19'). Τον επίλογο του ημιχρόνου έγραψε ο Βάγκνερ για το 46-40.
Ο Μπόνγκα έδωσε ενέργεια και ώθηση στην Γερμανία και με τη βοήθεια του Βάγκνερ τα πάντσερ πέρασαν μπροστά (49-50, 23'). Ο Οσμάν προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο προβάδισμα, αλλά ο Σρέντερ δεν το επέτρεψε (53-55, 24'). Ο Αλπερέν Σενγκούν ανέλαβε δράση για ακόμα μια φορά.
Ο Τούρκος σέντερ κυριάρχησε στο παρκέ και η Τουρκία ανέκτησε τον έλεγχο (59-55, 25'). Ο Οσμάν τον ακολούθησε, αλλά η Γερμανία βρήκε λύσεις από την περιφέρεια με Ντα Σίλβα και Τίμαν (63-63, 27'). Ο Τίμαν έβαλε μρποστά στο σκορ την ομάδα του, αλλά΄αυτό ήταν προσωρινό, με τον Μπόνα να φωνάζει παρών, για το 67-66 της Τουρκίας στο τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Τσεντί Οσμάν ήταν το σημείο αναφοράς της Τουρκίας στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η άμυνα ανέβασε στροφές και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ανέλαβε δράση, για το +6 (72-66, 32'). Η απάντηση της Γερμανίας ήρθε με επί μέρους 5-0 από Μπόνγνα και Σρέντερ, πριν απαντήσει ο Σενγκούν (74-71, 33'). Η Γερμανία βρήκε δύο μεγάλα σουτ με Ομπστ και Μπόνγκα και έφερε τούμπα το παιχνίδι (76-77, 36'). Αυτή η συνθήκη δεν κράτησε πολύ, με τον ΣΙπάχι να απαντάει με τον ίδιο τρόπο (79-77, 37') Σε πολύ κρίσιμο σημείο και με τη μπάλα να ζυγίζει βαριά, ο Τάις έβαλε μεγάλο σουτ για το προβάδισμα της Γερμανίας (81-82, 38'), με τον Λάρκιν να απαντάει με λέι απ για το προβάδισμα της ομάδας του (83-82, 1:34 για το τέλος).
Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ο Σρέντερ έβαλε την ομάδα του μπροστά με δύσκολη προσπάθεια (83-84, 39'). .Η κλάση του Σρέντερ μίλησε για ακόμα μια φορά, με ακόμα ένα δύσκολο σουτ, που έφερε στο +3 την ομάδα του (83-86, 18,9'' για το τέλος). Ο Σενγκούν αστόχησε σε τρίποντο και λίγο αργότερα ο Σρέντερ με δύο βολές υπέγραψε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο της Γερμανίας.
Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88.
Πηγή: Athletiko