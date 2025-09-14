Τουρκία – Γερμανία 83-88: H πρωταθλήτρια κόσμου, στην κορυφή της Ευρώπης με υπογραφή Ντένις Σρέντερ

Ντέρμπι με τα όλα του ο μεγάλος τελικός του Eurobasket 2025 ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία. Οι Τούρκοι έδειξαν την ποιότητα και την ενέργειά τους, όμως όταν η μπάλα «έκαιγε» ο Ντένις Σρέντερ ήταν αυτός που «μίλησε» Με 6 προσωπικούς πόντους στο φινάλε ο ηγέτης των Γερμανών διέλυσε την άμυνα της ομάδας του Αταμάν και έφερε στην κορυφή την Γερμανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1993.

GERMANY 🇩🇪 ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE 🏆#EuroBasket pic.twitter.com/SlIXCOPjrF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε η Τουρκία στον τελικό και χάρη σε Οσμάν και Λάρκιν μπήκε σε θέση οδηγού (13-2, 3'). Η αντίδραση της Γερμανίας δεν άργησε να έρθει, με τον Μπόνγκα να δίνει τον τόνο και τον Σρέντερ να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα (14-14, 5'). Ο ρυθμός ήταν στα χέρια των Γερμανών, με τον Ντα Σίλβα να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του (16-19, 7'). Ντα Σίλβα και Βάγκνερ κράτησαν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ (19-22, 9'). Ο Μπόνα έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου, για το 22-24.

Με διάθεση να ανεβάσει το τέμπο μπήκε η Γερμανία, η οποία βρήκε λύσεις με τον Ντα Σίλβα (22-28, 11'). Η απάντηση ήρθε με Μπόνα και Λάρκιν για την Τουρκία, που ανέτρεψε την κατάσταση (30-28, 13'). Ο Βάγκνερ με δικές του προσπάθειες έφερε την Γερμανία μπροστά (30-32, 14'). Ο Αλπερέν Σενγκούν ανέλαβε δράση και με προσωπικές ενέργειες η Τουρκία έφερε τούμπα τον τελικό (40-35, 17'). Ο Σενγκούν ήταν ζεστός, Οσμάν και Μπόνα τον ακολούθησαν, με την ομάδα του Αταμάν να ανεβάζει τη διαφορά (46-38, 19'). Τον επίλογο του ημιχρόνου έγραψε ο Βάγκνερ για το 46-40.

Ο Μπόνγκα έδωσε ενέργεια και ώθηση στην Γερμανία και με τη βοήθεια του Βάγκνερ τα πάντσερ πέρασαν μπροστά (49-50, 23'). Ο Οσμάν προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο προβάδισμα, αλλά ο Σρέντερ δεν το επέτρεψε (53-55, 24'). Ο Αλπερέν Σενγκούν ανέλαβε δράση για ακόμα μια φορά.

Ο Τούρκος σέντερ κυριάρχησε στο παρκέ και η Τουρκία ανέκτησε τον έλεγχο (59-55, 25'). Ο Οσμάν τον ακολούθησε, αλλά η Γερμανία βρήκε λύσεις από την περιφέρεια με Ντα Σίλβα και Τίμαν (63-63, 27'). Ο Τίμαν έβαλε μρποστά στο σκορ την ομάδα του, αλλά΄αυτό ήταν προσωρινό, με τον Μπόνα να φωνάζει παρών, για το 67-66 της Τουρκίας στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Τσεντί Οσμάν ήταν το σημείο αναφοράς της Τουρκίας στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η άμυνα ανέβασε στροφές και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ανέλαβε δράση, για το +6 (72-66, 32'). Η απάντηση της Γερμανίας ήρθε με επί μέρους 5-0 από Μπόνγνα και Σρέντερ, πριν απαντήσει ο Σενγκούν (74-71, 33'). Η Γερμανία βρήκε δύο μεγάλα σουτ με Ομπστ και Μπόνγκα και έφερε τούμπα το παιχνίδι (76-77, 36'). Αυτή η συνθήκη δεν κράτησε πολύ, με τον ΣΙπάχι να απαντάει με τον ίδιο τρόπο (79-77, 37') Σε πολύ κρίσιμο σημείο και με τη μπάλα να ζυγίζει βαριά, ο Τάις έβαλε μεγάλο σουτ για το προβάδισμα της Γερμανίας (81-82, 38'), με τον Λάρκιν να απαντάει με λέι απ για το προβάδισμα της ομάδας του (83-82, 1:34 για το τέλος).

Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ο Σρέντερ έβαλε την ομάδα του μπροστά με δύσκολη προσπάθεια (83-84, 39'). .Η κλάση του Σρέντερ μίλησε για ακόμα μια φορά, με ακόμα ένα δύσκολο σουτ, που έφερε στο +3 την ομάδα του (83-86, 18,9'' για το τέλος). Ο Σενγκούν αστόχησε σε τρίποντο και λίγο αργότερα ο Σρέντερ με δύο βολές υπέγραψε τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο της Γερμανίας.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88.

Πηγή: Athletiko