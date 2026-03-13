Τουρκία: Ήχησαν οι σειρήνες στα Άδανα - Αναφορές για αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία καθώς τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ένας τρίτος ιρανικός πύραυλος, που στόχευε την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στα Άδανα σήμερα (13/3) το πρωί, αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε από συστήματα αεράμυνας. Δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

Ειδικότερα, αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της παρασκευής σε Άδανα και Μπάτμαν, όταν ήχησαν σειρήνες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των δύο περιοχών.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, στα Άδανα διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί κατάστασης συναγερμού στη βάση του Ιντσιρλίκ, ενώ σειρήνες ακούστηκαν και στην περιοχή του αεροδρομίου του Μπάτμαν, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους πολίτες.

Looks like a third Iranian ballistic missile targeting Turkey’s Incirlik has been intercepted overnight pic.twitter.com/tW4V1ckphf — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 13, 2026

Το περιστατικό πήρε γρήγορα διαστάσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες ανάρτησαν μηνύματα και βίντεο, υποστηρίζοντας ότι είδαν στον ουρανό ένα κινούμενο αντικείμενο, το οποίο στη συνέχεια φέρεται να καταστράφηκε. Σε ορισμένες αναρτήσεις διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι ίσως επρόκειτο για πύραυλο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Η απουσία άμεσης επίσημης ενημέρωσης ενίσχυσε την ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι περιμένουν διευκρινίσεις από τις αρμόδιες Αρχές για την αιτία που οδήγησε στην ενεργοποίηση των σειρήνων και για το περιεχόμενο των εικόνων που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.