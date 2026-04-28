Τουρκία: Καρέ καρέ η στιγμή που ηλικιωμένος χτυπά υπάλληλο με μπαλτά στο κεφάλι - Σκληρές εικόνες

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα ενός ηλικιωμένου άνδρα ο οποίος την 21η Απριλίου εισέβαλε στο δημαρχείο της πόλης Ορντού στην Τουρκία και επιτέθηκε με μπαλτά σε υπάλληλο.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ώρες κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή που ο άνδρας, ονόματι Γιουσούφ Ντογάν, μετέβη το πρωί στο Δημαρχείο Αϊμπάστι και απηύθυνε ορισμένες ερωτήσεις προς τον δημοτικό υπάλληλο και γραμματέα του δημάρχου, Αντέμ Ντεμιρκαλέ.

Λίγο αργότερα, επέστρεψε στο γραφείο όπου έβγαλε έναν μπαλτά από το σακάκι του και κατάφερε δυο χτυπήματα στο κεφάλι του υπαλλήλου με την αιχμηρή πλευρά.

Ordu'da belediye binasına giren yaşlı bir şahıs, satırla belediye personeline saldırdı. pic.twitter.com/oSYIcptQpz — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) April 27, 2026

Αμέσως μετά, ο Ντεμιρκαλέ και άλλοι δημοτικοί υπάλληλοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Ο Ντεμιρκαλέ, ο οποίος υπέστη τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τούρκικη εφημερίδα Millyet, ο Γιουσούφ Ντογάν συνελήφθη μετά το περιστατικό και, έπειτα από τις αστυνομικές διαδικασίες, οδηγήθηκε στη φυλακή κατόπιν δικαστικής απόφασης.