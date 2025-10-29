Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτήριο σε γειτονιά της Gezbe - Φόβοι για πολλούς παγιδευμένους

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10) στην Τουρκία, καθώς στην περιοχή Gezbe κατέρρευσε ένα εξαώροφο κτήριο και υπάρχουν φόβοι για αρκετούς παγιδευμένους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Güzeller της Gebze και η κατάρρευση του κτιρίου προήλθε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν φτάσει ήδη σωστικά συνεργεία, ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο οικογένειες.

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος της Gezbe, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Υπάρχουν αναφορές ότι δύο οικογένειες επτά ατόμων ζούσαν μέσα. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν βρίσκονταν και οι εφτά μέσα στο κτήριο».

Η περιοχή που κατέρρευσε το κτήριο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, ενώ επί ποδός βρίσκονται και πολλά ασθενοφόρα.

Περισσότερα σε λίγο...

Δείτε βίντεο από το σημείο: