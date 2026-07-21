Τουρκία: Κρεμάστηκαν από τα κάγκελα μπαλκονιού στον 5ο όροφο για να γλιτώσουν από τις φλόγες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη 21 Ιουλίου, στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιάτ μέσα σε διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Haberler, μέσα στην οικία διέμεναν δύο άνδρες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διαφύγουν πριν οι φλόγες καταπνίξουν το εσωτερικό του σπιτιού. Προκειμένου να διασωθούν, μέσα στην απελπισία τους οι δύο διαμένοντες κρεμάστηκαν από τα κάγκελα του μπαλκονιού, καλώντας σε βοήθεια και περιμένοντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να τους απεγκλωβίσουν.

Διάσωση τελευταία στιγμή

Ευτυχώς οι δύο άνδρες έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες και περαστικούς, οι οποίου βλέποντας τον πυκνό καπνό και τις φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα, ειδοποίησαν το Κέντρο Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112. Μετά την ειδοποίηση, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ιατρικά κλιμάκια στάλθηκαν στο σημείο.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προσέγγισαν τους δύο άνδρες με τη σκάλα κλιμακοφόρου οχήματος, διασώζοντάς τους την τελευταία στιγμή, καθώς την ώρα της απομάκρυνσης των δύο νέων, οι φλόγες μέσα στο σπίτι δυνάμωσαν ξαφνικά, προκαλώντας έκρηξη, με αποτέλεσμα θραύσματα γυαλιού να διασκορπιστούν παντού.

Οι δύο νέοι άνδρες μεταφέρθηκαν εν τέλει στο νοσοκομείο, για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχαν εισπνεύσει πολύ καπνό από τη φωτιά, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Παρόλ' αυτά, το διαμέρισμα κηρύχθηκε ακατάλληλο για διαμονή.

Δείτε τις συγκλονιστικές στιγμές της διάσωσης: