Τουρκία: Μπλεγμένοι σε σκάνδαλο ναρκωτικών πρώην πρόεδροι των Γαλατασαράι και Μπεσίκτας

Οι αστυνομικές αρχές της Τουρκίας προχώρησαν σε μια μεγάλη επιχείρηση με αποτέλεσμα την σύλληψη 14 ατόμων για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν οι οι πρώην πρόεδροι των Γαλατασαράι και Μπεσίκτας, Μπουράκ Ελμάς και Φικρέτ Ορμάν.

Η Τουρκική αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση για δύο ακόμα άτομα, καθώς είχε ένταλμα για 16 και έχουν συλληφθεί μόλις 14.

Μαζί με τους πρώην προέδρους των ποδοσφαιρικών ομάδων έχουν συλληφθεί και άτομα γνωστά στο κοινό της γειτονικής χώρας, όπως άτομα από των χώρο των επιχειρήσεων, ηθοποιοί και μοντέλα.