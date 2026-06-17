Η Άγκυρα βλέπει «παραπληροφόρηση» στην έκθεση - κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου

Ως «αβάσιμη και πολιτικά κατευθυνόμενη» απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, την έκθεση για την Τουρκία που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα Τετάρτη (17/6).

Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την οπισθοδρόμηση της χώρας στη διασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου.

Αντιδρώντας με μια αιχμηρή ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι το κείμενο περιλαμβάνει εκτιμήσεις που βασίζονται, όπως υποστηρίζει, σε παραπληροφόρηση και σε ισχυρισμούς κύκλων που τηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία.

Η Άγκυρα κάνει λόγο για «σκόπιμη πολιτική ατζέντα» που, όπως σημειώνει, δεν αντικατοπτρίζει τη θετική δυναμική στις σχέσεις Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, απορρίπτονται οι αναφορές της έκθεσης που αφορούν τις δικαστικές διαδικασίες στην Τουρκία, με το τουρκικό ΥΠΕΞ να υπογραμμίζει ότι η τουρκική δικαιοσύνη αποτελεί «θεμελιώδη πυλώνα της κρατικής κυριαρχίας» και δεν υπόκειται σε εξωτερικές παρεμβάσεις.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι η Τουρκία αναμένει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια πιο εποικοδομητική στάση, που θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας.

Τι αναφέρει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία

Παρότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ ανακτά δυναμική στις μέρες μας, η Τουρκία χάνει αυτή την ευκαιρία λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, καταλήγουν οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές.

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης που επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για ένταξη στην ΕΕ, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτες βασικές αδυναμίες που επηρεάζουν την ενταξιακή διαδικασία, επισημαίνει το Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές καλούν την τουρκική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις επίμονες ελλείψεις στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών προτύπων, της ελευθερίας του Τύπου και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο.

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Ακόμη, ασκεί κριτική στην περιορισμένη αντίδραση άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πολλών κρατών μελών στις εξελίξεις αυτές, καλώντας τα να υιοθετήσουν ισχυρότερη στάση υπέρ της προάσπισης των δημοκρατικών προτύπων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Παρότι η ενταξιακή διαδικασία βρίσκεται ουσιαστικά σε αδιέξοδο από το 2018, η Τουρκία παραμένει χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αναφέρεται στην έκθεση.

Καταδίκη της συνεχιζόμενης κατοχής στην Κύπρο

Όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η έκθεση περιελάμβανε εκτενείς αναφορές ήδη από την ψηφοφορία σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της απερίφραστης καταδίκης της συνεχιζόμενης κατοχής στην Κύπρο και της παραβίασης από την Τουρκία των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων τροπολογιών που εγκρίθηκαν, κατά την ψηφοφορία στην ολομέλεια προστέθηκε στην έκθεση ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. βάσει της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ επεκτάθηκε και το περιεχόμενο που σχετίζεται με τις ζώνες εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας και τις παραβιάσεις τους από την Τουρκία.

Ο εισηγητής Sancho Nachez Amor (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται με ταχείς ρυθμούς προς ένα πλήρως αυταρχικό μοντέλο. Η πρόσφατη υπόθεση με στόχο το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, και τη νόμιμη ηγεσία του, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας ευρύτερης διάβρωσης του δημοκρατικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο ενός δικαστικού σώματος που εργαλειοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Μπροστά σε μία τόσο σοβαρή κατάσταση, μας ανησυχεί βαθιά η υποτονική απάντηση της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών, τα οποία εξακολουθούν να εθελοτυφλούν όσον αφορά τη συνεχιζόμενη αποδόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Η σιωπή αυτή υπονομεύει την εικόνα και την αξιοπιστία της ΕΕ και αποξενώνει περαιτέρω τα πιο φιλοευρωπαϊκά και φιλοδημοκρατικά τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, με συνέπειες που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αναστραφούν».