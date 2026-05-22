Τουρκία: Παραμένει η απόφαση απομάκρυνσης του Οζέλ - Το Εφετείο απέρριψε προσφυγή της αντιπολίτευσης

Πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Άγκυρας, το οποίο απέρριψε την προσφυγή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) κατά της προσωρινής δικαστικής εντολής που προβλέπει την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που είχε εκδοθεί είναι τελεσίδικη και συνεπώς δεν προβλέπεται ξεχωριστός μηχανισμός έφεσης.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πρώην πρόεδρος του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος επανήλθε προσωρινά στην ηγεσία του κόμματος βάσει της δικαστικής απόφασης, μετέβη στα γραφεία του στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, πρώτη του κίνηση ήταν η απομάκρυνση τριών δικηγόρων του κόμματος μέσω συμβολαιογραφικής πράξης.

Την ίδια ώρα, ο προσωρινά απομακρυνθείς πρόεδρος του CHP, Oζγκιούρ Οζέλ, παρέμεινε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, όπου είχε συνάντηση με δημάρχους μεγάλων πόλεων που πρόσκεινται στο CHP.

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Οζέλ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτού του σπιτιού. Οι ενοικιαστές φεύγουν, οι ιδιοκτήτες μένουν».

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος ως απάντηση στις δικαστικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι το CHP δεν εξετάζει ένα «εφεδρικό κομματικό σχήμα».

Την ίδια ώρα το CNN Türk μεταδίδει ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Παρέμβαση για την κρίση έκανε και ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος κάλεσε τον Κιλιτσντάρογλου και τον Οζέλ να συναντηθούν και να βρουν κοινή φόρμουλα για το μέλλον του CHP.

Ο Μπαχτσελί προειδοποίησε ότι μία εσωκομματική σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει «πληγές που δεν θα επουλωθούν» σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές περιφερειακές προκλήσεις.