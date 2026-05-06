Τουρκία: Πυροβόλησαν τον αδελφό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του στην Αλάνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 σε πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του επιχειρηματία, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και μεγάλη κινητοποίηση των τουρκικών αρχών.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εργαζόμενοι στο πρατήριο άκουσαν έναν πυροβολισμό από το γραφείο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, το οποίο βρίσκεται στον επάνω όροφο του κτιρίου. Όταν έσπευσαν στο σημείο, τον εντόπισαν αιμόφυρτο στο πάτωμα και ειδοποίησαν άμεσα αστυνομία και διασώστες.

Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με νοσοκομειακές πηγές να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun silahlı saldırıya uğradığı iddia ediliyor.



◾️Aydın Çavuşoğlu, akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda ağır yaralı olarak bulundu.



Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το πρατήριο καυσίμων και τον χώρο του γραφείου, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες και συλλογή στοιχείων από εγκληματολογικά συνεργεία.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια - από εγκληματική ενέργεια έως ατύχημα - ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των βαλλιστικών και τεχνικών εξετάσεων.

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου είναι αδελφός τόσο του πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας όσο και του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλάνιασπορ, Χασάν Τσαβούσογλου.

Την ώρα του περιστατικού, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρισκόταν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε άμεσα και αναμένεται να επιστρέψει στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από Haberler, ΑΠΕ-ΜΠΕ