Τουρκία: Σε 10 μήνες με αναστολή καταδικάστηκαν οι Έλληνες που ύψωσαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στους δύο Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι ανάρτησαν σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, παρά την καταδίκη, οι δύο Έλληνες δεν παραμένουν υπό κράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Το περιστατικό

Στις 9 Απριλίου, ένα ζευγάρι Ελλήνων, ηλικίας 42 και 35 χρονών, που είχε ταξιδέψει με γκρουπ στην Κωνσταντινούπολη, οδηγήθηκε στη φυλακή γιατί ξετύλιξαν ελληνική σημαία, η οποία έφερε σταυρό στη μέση της, εντός της Αγίας Σοφίας.

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin üst katındaki ziyaretçi bölümünde Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektirmek isteyen Yunan turistler tutuklandı. pic.twitter.com/lkm8LtMRG3 — Haberler.com (@Haberler) April 14, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Όπως μετέδωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ, η σημαία αναγνωρίστηκε ως βυζαντινή με σχήμα δικέφαλου αετού και τις λέξεις «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Αμέσως μετά, κατά πληροφορίες, η τουρκική αστυνομία προχώρησε σε έρευνα για τον εντοπισμό του ζευγαριού και τους συνέλαβε σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν, στη συνοικία Μπαλάτ του δήμου Φατίχ.

Μετά την προσαγωγή τους και την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της τουρκικής Δικαιοσύνης και, στις 11 Απριλίου, προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας ή προσβολής του κοινού», σύμφωνα με το τουρκικό νομικό πλαίσιο.

Η Αγία Σοφία αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας, ενώ η μετατροπή της σε τζαμί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με την απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα της Τουρκάλας τραγουδίστριας που υμνούσε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.