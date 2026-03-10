Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας - Σύστημα Patriot σε ετοιμότητα στη Μαλάτεια

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας δηλώνουν πλήρως προσηλωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, τονίζοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συνόρων και του εναέριου χώρου, ενώ βρίσκονται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους της χώρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας:

«Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως προσηλωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συνόρων και του εναέριου χώρου μας, ενώ βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας.

Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε εφαρμόσει, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τα μέτρα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot βρίσκεται ήδη στη Μαλάτεια και προετοιμάζεται για επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να συμβάλει στην προστασία του εναέριου χώρου μας.

Η χώρα μας, η οποία διατηρεί την αμυντική και την ικανότητα ασφάλειας στο υψηλότερο επίπεδο, θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».