Τουρκία: Σπουδαία ανακάλυψη αρχαιολόγων άθικτου αγάλματος της θεάς Αθηνάς

Έκπληκτοι έμειναν αρχαιολόγοι στην Τουρκία όταν κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην αρχαία πόλη Λαοδίκεια εντόπισαν ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς από λευκό μάρμαρο, ύψους 2 μέτρων, που χρονολογείται πριν από 2.000 χρόνια, στην ακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι γνωστοποίησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι το άγαλμα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο σκηνικό κτίριο του Δυτικού Θεάτρου στην αρχαία πόλη, στην επαρχία Ντενιζλί. Το αριστούργημα θεωρείται σημαντικό παράδειγμα του κλασικού ρυθμού από την περίοδο του αυτοκράτορα Αυγούστου, η οποία διήρκεσε από το 27 π.Χ. έως το 14 μ.Χ.

Η σπάνια τέχνη χαρακτηρίζει την εποχή του Αυγούστου

Η στυλιστική ανάλυση αντανακλά το πρώτο κλασικό στυλ εκείνης της περιόδου, που χαρακτηρίζεται από φυσιοκρατικές πτυχώσεις υφασμάτων και αριστοτεχνική μαρμάρινη εργασία. Η θεά στέκεται σε κυκλική βάση φορώντας έναν λεπτοϋφασμένο, αμάνικο πέπλο και έναν μανδύα τυλιγμένο γύρω από το λαιμό της. Αυτός ο μανδύας, ή ύλαμις, αντιπροσωπεύει μια μοναδική τυπολογία που αυξάνει την επιστημονική αξία του ευρήματος.

Μια αιγίδα κοσμεί το στήθος της, με την κεφαλή της Μέδουσας και μια σειρά από λεπτομερή φίδια. Επειδή ο γλύπτης σκόπευε το άγαλμα να στέκεται ανάμεσα σε αρχιτεκτονικές κολόνες, άφησε το πίσω μέρος του έργου σε μια πρόχειρη, ημιτελή κατάσταση.

Αυτή η τεχνική επέτρεπε στον καλλιτέχνη να επικεντρώσει όλη του την ικανότητα στις λεπτομέρειες που έβλεπε το αρχαίο κοινό.

Η γιγάντια θεά αναδύθηκε από τα ερείπια

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το άγαλμα μπρούμυτα μέσα σε μπάζα κοντά στον εξωτερικό τοίχο του σκηνικού, συγκεκριμένα στην περιοχή που είναι γνωστή ως μετασκηνή. Ενώ η κεφαλή της θεάς εξακολουθεί να λείπει, το λευκό μαρμάρινο σώμα παραμένει σε εντυπωσιακή κατάσταση.

Ο Ερσόι σημείωσε ότι το θέατρο, το οποίο χρησίμευε ως σκηνή για παραστάσεις ομηρικών επών, ήταν κέντρο πολιτιστικής έκφρασης στην αρχαιότητα. Τόνισε ότι η ανακάλυψη του καλοδιατηρημένου αγάλματος υπογραμμίζει τον ιστορικό ρόλο της πόλης ως σημαντικού καλλιτεχνικού κέντρου.

«Με το όραμά μας “Κληρονομιά για το Μέλλον”, συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά και να τη μεταφέρουμε στο μέλλον», δήλωσε ο υπουργός, αναφερόμενος σε μια πανεθνική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών αρχαιολογικής συντήρησης.

Η Λαοδίκεια, η οποία περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ήταν ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και οικονομικά κέντρα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου. Οι συνεχιζόμενες ανασκαφές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τα μνημειώδη κτίσματα της πόλης, όπως θέατρα, στάδια και ιερούς χώρους.