Τουρκία: Στη φυλακή ο αδερφός του «Salt Bae» για μαστροπεία ανηλίκου

Ο αδελφός του διάσημου σεφ και επιχειρηματία Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστού και ως «Salt Bae», ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη για «διαμεσολάβηση σε πορνεία ανηλίκου» και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης κατά κυκλωμάτων μαστροπείας, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα της Εισαγγελίας Κιουτσούκτσεκμετζέ για οργανωμένο έγκλημα. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αξιωματούχοι φέρονται να παρακολουθούσαν για εβδομάδες τα τηλέφωνα υπόπτων, εντοπίζοντας άτομα που έφερναν πελάτες για σεξουαλική εκμετάλλευση και λογαριασμούς στους οποίους κατέληγαν τα κέρδη από τη μαστροπεία, αναφέρει η Hurriyet.

Στις 17 Απριλίου οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο σε προκαθορισμένες διευθύνσεις, συλλαμβάνοντας 13 άτομα. Από αυτούς, οι επτά προφυλακίστηκαν, ενώ έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη συνέχεια της έρευνας, προέκυψε πως ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ είχε εμπλοκή στη μεσολάβηση για την εκμετάλλευση ανηλίκου, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή σύλληψής του. Εντοπίστηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης στις 24 Απριλίου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, κρίθηκε προφυλακιστέος και μεταφέρθηκε στις φυλακές.

Η έρευνα της εισαγγελίας συνεχίζεται, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος και τυχόν πρόσθετες εμπλοκές.