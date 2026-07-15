Τουρκία: Συνελήφθη ζευγάρι Ρώσων τουριστών επειδή ο άνδρας διάβαζε τη Βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός Ρώσου τουρίστα και της συζύγου του στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι τουρκικές αρχές τούς οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα αφού ο άνδρας άνοιξε και άρχισε να διαβάζει τη Βίβλο στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον 32χρονο Ίγκορ και την 35χρονη σύζυγό του, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Τουρκία για διακοπές από τη Μόσχα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου, κατά την επίσκεψή τους στο ιστορικό μνημείο, που λειτουργεί πλέον ως τζαμί.

«Δεν γνωρίζαμε ότι απαγορεύεται»

Όπως υποστηρίζει ο Ρώσος τουρίστας, λίγα λεπτά αφότου έβγαλε τη Βίβλο που είχε μαζί του και ξεκίνησε να τη διαβάζει, άνδρες της ασφάλειας της Αγίας Σοφίας τον περικύκλωσαν, απομάκρυναν το ζευγάρι από τον χώρο και τους μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Φατίχ.

Η σύζυγός του φέρεται να κατέθεσε ότι δεν γνώριζε πως απαγορεύεται η ανάγνωση της Βίβλου μέσα στην Αγία Σοφία και ότι η ίδια δεν συμμετείχε στην ανάγνωση, αλλά απλώς στεκόταν δίπλα στον άνδρα της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι ανέφερε ότι οι αστυνομικοί πήραν τα προσωπικά τους αντικείμενα για καταγραφή, τους υπέβαλαν σε λήψη αποτυπωμάτων και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με το ρωσικό προξενείο.

Η διπλωματική αποστολή δήλωσε στο TASS ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό» και ότι διπλωμάτες διερευνούν το θέμα. Πηγές στην αστυνομία της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσαν το περιστατικό, αλλά αρνήθηκαν να κάνουν περαιτέρω σχόλια. Οι επαρχιακές αρχές και το τμήμα μετανάστευσης αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν το περιστατικό, απαντώντας σε ερωτήσεις του TASS.

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου όπου διέμεναν οι Ρώσοι δεν μπόρεσε να αποκαλύψει πού βρίσκονταν οι επισκέπτες, επικαλούμενος τη νομοθεσία που απαγορεύει την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες σε τρίτους.

Αντιμέτωποι με κατηγορία για «υποκίνηση μίσους»

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν την άσκηση δίωξης σε βάρος τους βάσει του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα της Τουρκίας, που αφορά την «υποκίνηση μίσους ή εχθρότητας και την υποτίμηση μέρους του πληθυσμού». Εφόσον ασκηθεί δίωξη και κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών, εφόσον το δικαστήριο θεωρήσει ότι οι πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη. Παράλληλα, εξετάζεται αν θα παραμείνουν υπό κράτηση ή θα μεταφερθούν σε κέντρο απέλασης.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά την καταδίκη δύο Ελλήνων τουριστών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Αγία Σοφία επειδή ανάρτησαν σημαία με τον δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος», με τουρκικό δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινή φυλάκισης με αναστολή.