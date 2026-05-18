Μακελειό στην Τουρκία: 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην Μερσίνη

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο.

Στη συνέχεια ο ύποπτος διέφυγε με αυτοκίνητο. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Το DHA ανέφερε ότι ο δράστης ήταν ένας 17χρονος οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο.

Η επίθεση σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και περαστικούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν αρχικά τον θάνατο ενός εκ των ιδιοκτητών, Σαμπρί Παν, επί τόπου. Στη συνέχεια, υπέκυψαν στα τραύματά τους ο Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, καθώς και οι τραυματίες Γιουσούφ Οκτάι και Αμπντουλάχ Κοτζά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τέσσερις.



Μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης διέφυγε από το σημείο, ενώ οι τουρκικές αρχές εξαπέλυσαν εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος φέρεται να τραυμάτισε ακόμη 8 άτομα κατά τη διαφυγή του. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, με τη συνδρομή ελικοπτέρου.



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους, ενώ συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τα νοσοκομεία. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη του δράστη και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.



Το αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα ένα μήνα μετά από δύο επιθέσεις με πυροβολισμούς από εφήβους που συγκλόνισαν την Τουρκία. Στο πρώτο περιστατικό, τραυματίστηκαν 16 άτομα, ενώ η δεύτερη επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 10 άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν μικρά παιδιά σχολείου.