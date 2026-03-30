Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που φέρεται να εκτοξεύτηκε από το Ιράν

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν οι δυνάμεις στην Τουρκία, μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, ο οποίος, όπως αναφέρεται, προήλθε από το Ιράν και εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας.

Ο πύραυλος εξουδετερώθηκε από συστήματα αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, αποτρέποντας περαιτέρω κλιμάκωση και ενδεχόμενο κίνδυνο.

Turkey's Defence Ministry says a ballistic munition launched from Iran was neutralized by NATO air and missile defence assets in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/vfBLejl5et — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 30, 2026

Όπως επισημαίνεται, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, λαμβάνοντας άμεσα και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου. Αναφέρεται μάλιστα πως αυτός ήταν ο 4ος πύραυλος που αναχαιτίζεται από δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη γειτονική χώρα.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παρακολουθούνται στενά, με βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της σταθερότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας:

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος φέρεται να εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λαμβάνονται αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό τα απαραίτητα μέτρα κατά όλων των απειλών που στρέφονται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας, και όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται προσεκτικά με προτεραιότητα την εθνική μας ασφάλεια».

