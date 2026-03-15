Τουρκία: Το πιο ανύπαρκτο πέναλτι της χρονιάς στο Μούγκλασπορ - Ανκαραγκιουτσού (vid)

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα, αν όχι το πιο ανύπαρκτο, πέναλτι της φετινής σεζόν σημειώθηκε στην Τουρκία, στο παιχνίδι της Mούγκλασπορ με την Άνκαραγκιουτσού για τη 3η κατηγοριά του τουρκικού ποδοσφαίρου.



Η φάση έγινε στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης, όταν ποδοσφαιριστής της Μούγκλασπορ μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε στο έδαφος χωρίς να φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική επαφή με αντίπαλο. Παρ’ όλα αυτά, ο διαιτητής έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα, σε μία απόφαση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Ανκαραγκιουτσού.



Οι φιλοξενούμενοι περικύκλωσαν τον ρέφερι διαμαρτυρόμενοι, με τα ριπλέι να ενισχύουν την αίσθηση για λανθασμένη απόφαση.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το επίπεδο του τουρκικού ποδοσφαίρου δεν υπάρχει χρήση VAR, κάτι που σημαίνει πως η φάση δεν μπορούσε να επανεξεταστεί, αφήνοντας την αρχική απόφαση του διαιτητή να ισχύσει κανονικά.

Δείτε τη φάση