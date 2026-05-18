Τουρκικές παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο - Αναχαιτίσεις από ελληνικά μαχητικά

Νέες παραβάσεις καταγράφηκαν την Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 από την πλευρά της Άγκυρας, καθώς τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.



Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ένας σχηματισμός τεσσάρων αεροσκαφών (τρία F-16 και ένα KC-135), καθώς και τρία μεμονωμένα αεροσκάφη (δύο ATR-72 και ένα CN-235), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.



Από τις συνολικά έξι παραβάσεις, μία αποδίδεται στον σχηματισμό των μαχητικών και οι υπόλοιπες πέντε σε μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο στο CN-235 και τρεις στα ATR-72. Δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ούτε εμπλοκές ή οπλισμένα αεροσκάφη.



Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που ακολουθείται στο FIR Αθηνών.