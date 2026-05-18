Πολιτική Τουρκικά αεροσκάφη παραβάσεις Πολεμική Αεροπορία Αιγαίο

Τουρκικές παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο - Αναχαιτίσεις από ελληνικά μαχητικά

Καταγράφηκε σχηματισμός τεσσάρων αεροσκαφών (τρία F-16 και ένα KC-135), καθώς και τρία μεμονωμένα αεροσκάφη (δύο ATR-72 και ένα CN-235).

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Νέες παραβάσεις καταγράφηκαν την Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 από την πλευρά της Άγκυρας, καθώς τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ένας σχηματισμός τεσσάρων αεροσκαφών (τρία F-16 και ένα KC-135), καθώς και τρία μεμονωμένα αεροσκάφη (δύο ATR-72 και ένα CN-235), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Από τις συνολικά έξι παραβάσεις, μία αποδίδεται στον σχηματισμό των μαχητικών και οι υπόλοιπες πέντε σε μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο στο CN-235 και τρεις στα ATR-72. Δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ούτε εμπλοκές ή οπλισμένα αεροσκάφη.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που ακολουθείται στο FIR Αθηνών.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Τουρκικά αεροσκάφη παραβάσεις Πολεμική Αεροπορία Αιγαίο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader