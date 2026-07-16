Τουρκική επίθεση στην Ευρωβουλή: Κατάπτυστο ψήφισμα για Κύπρο - Ο τουρκικός στρατός εγγύηση ειρήνης

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, απορρίπτοντας τις αναφορές που αφορούν την τουρκική στρατιωτική εισβολή του 1974 και τον ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο νησί.



Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει το ψήφισμα «αβάσιμο, παράλογο και κατάπτυστο», υποστηρίζοντας ότι υιοθετεί την «ελληνοκυπριακή προπαγάνδα» και παραβλέπει όσα, σύμφωνα με την Άγκυρα, υπέστησαν οι Τουρκοκύπριοι την περίοδο 1963-1974.



Το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι από το 1963 η ΕΟΚΑ, με στόχο την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, κατέστρεψε 103 τουρκοκυπριακά χωριά και εκτόπισε περίπου 30.000 Τουρκοκύπριους, ενώ επικαλείται τις σφαγές των «Ματωμένων Χριστουγέννων», του Αϊβασίλ, της Μουράταγα, των Σανταλλάρ και του Ατλίλαρ.



«Είναι κωμικοτραγικό όσοι αγνόησαν αυτές τις σφαγές να επιχειρούν σήμερα να κατηγορήσουν τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η επιχείρηση του 1974 αποκατέστησε την ειρήνη»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστηρίζει ακόμη ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, άσκησε τα δικαιώματά της βάσει των διεθνών συνθηκών με την επιχείρηση του 1974, η οποία όπως αναφέρει «έσωσε τους Τουρκοκύπριους από την εξόντωση» και αποκατέστησε την ειρήνη και την ασφάλεια στο νησί.



Παράλληλα, επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Άγκυρας ότι «η παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο αποτελεί εδώ και πάνω από μισό αιώνα εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας», διαμηνύοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα «δικαιώματα και τα συμφέροντα» του ψευδοκράτους και των Τουρκοκυπρίων.

Νέα επίθεση μέσω Χ: «Δεν θα αφήσουμε κανέναν να ξεχάσει τις σφαγές της ΕΟΚΑ»

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, συνοδευόμενη από βίντεο, χαρακτηρίζοντας την ΕΟΚΑ «τρομοκρατική οργάνωση».



«Δεν ξεχάσαμε, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ξεχάσει τις βάρβαρες και άγριες σφαγές της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ και των υποστηρικτών της κατά των Τουρκοκυπρίων», αναφέρει το μήνυμα.

Στην ανάρτηση, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η ΕΟΚΑ επιδίωξε την «εξόντωση των Τουρκοκυπρίων», «αιματοκύλισε συστηματικά το νησί» και δεν έκανε διάκριση ανάμεσα σε παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους.