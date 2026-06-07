Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο - Σήκωσαν και F16

Σε νέες προκλητικές ενέργειες - μέσω του ψευδοκράτους - προχώρησε η Άγκυρα, με περιστατικό παρενόχλησης να καταγράφεται κατά τη διάρκεια της πτήσης του μεταγωγικού αεροσκάφους C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, προς την Κύπρο.



Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου ΕΘνικής Άμυνας, το αεροσκάφος παρενοχλήθηκε δια ασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του παράνομου τουρκικού αεροδρομίου της Τύμπου, στα κατεχόμενα της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της μετάβασης της ελληνικής αποστολής στη Λευκωσία για την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας.



Η νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας, την οποία αποκάλυψε ο philnews, αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να τεθεί τη Δευτέρα στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στη Λευκωσία, τόσο από την ελληνική όσο και από τη γαλλική πλευρά, στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ασφάλεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.