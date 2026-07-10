Τουρκική πρόκληση για την Αγία Σοφία: Ο υπουργός Πολιτισμού μιλά για «σύμβολο της Άλωσης»

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων από την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, καθώς ο υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, χαρακτήρισε το εμβληματικό μνημείο «σύμβολο της Άλωσης» και εξήρε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την απόφασή του το 2020.

«Σύμβολο της Άλωσης» η Αγία Σοφία

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι έκανε λόγο για ακόμη μία επέτειο από την «ιστορική ημέρα» κατά την οποία, με την υπογραφή του προέδρου της Τουρκίας, η Αγία Σοφία άνοιξε ξανά για μουσουλμανική λατρεία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον ναό «ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ», ενώ σε φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτησή του εμφανίζεται δίπλα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «οι πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας», με στόχο –όπως ανέφερε– τη διατήρηση του μνημείου και την παράδοσή του στις επόμενες γενιές «στην αυθεντική του μορφή».

Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο ευχαρίστησε για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla hasretin sona erdiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı tarihi günün yıl dönümündeyiz.



Fethin sembolü, Fatih Sultan Mehmet Han’ın eşsiz emaneti Ayasofya’da; Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon… pic.twitter.com/V3gliqFJ8B — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 10, 2026

Η ανάρτηση του Μεχμέτ Νουρί Ερσόι

«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την ιερή κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αυθεντική της μορφή. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας».