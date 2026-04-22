Τουρκική πρόκληση νότια της Κρήτης: Η Άγκυρα επιχείρησε να «μπλοκάρει» ολλανδικό ερευνητικό πλοίο

Νέα πρόκληση από την Τουρκία καταγράφηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Άγκυρα να επιχειρεί εκ νέου να επιβάλει αυθαίρετες αξιώσεις νοτιοανατολικά της Κρήτης, στα όρια -σύμφωνα με πληροφορίες - της ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο υφυπουργός ΕΘνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ανέφερε ότι το περιστατικό «δεν σημειώθηκε ανοιχτά της Κάσου αλλά νότια και ανατολικά της Κρήτης, στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου». Όπως μάλιστα πρόσθεσε, η Τουρκία επικαλούμενη το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο , ζήτησε από το ολλανδικό πλοίο να πάρει άδεια, κάτι που δεν συνέβη.

Να σημειωθεί πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τι συνέβη

Η τουρκική φρεγάτα «Goksu» παρενέβη μέσω ασυρμάτου στο ολλανδικό πλοίο «Maasvliet», την ώρα που αυτό πραγματοποιούσε νόμιμες εργασίες ανέλκυσης παλαιού τηλεπικοινωνιακού καλωδίου μεταξύ νοτιοανατολικής Κρήτης και βορειοδυτικής Αιγύπτου. Οι Τούρκοι αξιωματικοί αξίωσαν προκλητικά τη διακοπή των εργασιών, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται άδεια από την Τουρκία — έναν ισχυρισμό που δεν εδράζεται σε καμία διεθνή νομιμότητα.

Το «Maasvliet», το οποίο εκτελεί έργο για λογαριασμό αμερικανικής εταιρείας, διέθετε πλήρη και νόμιμη αδειοδότηση τόσο από την ελληνική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ) όσο και από τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές. Το καλώδιο που ανασύρεται συνδέει τη Μασσαλία με το Πορτ Σάιντ, ενώ το πλοίο κινούνταν κανονικά από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Η τουρκική πλευρά δεν περιορίστηκε στην εν πλω πρόκληση. Προχώρησε και σε επίσημη διαμαρτυρία προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), επικαλούμενη —για ακόμη μία φορά— τον αμφισβητούμενο ισχυρισμό ότι η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX στην περιοχή ανήκει στον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Αττάλειας. Ωστόσο, αρμόδια για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή είναι η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και ο Σταθμός Ηρακλείου.

Η απάντηση της Αθήνας

Η απάντηση υπήρξε ξεκάθαρη. Μετά από έντονη και άμεση αντίδραση της Αθήνας, ο IMO απέρριψε ουσιαστικά τις τουρκικές αιτιάσεις και τη νέα απόπειρα για δημιουργία τετελεσμένων.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο περιστατικό αναδεικνύει την πάγια τακτική της Άγκυρας να εργαλειοποιεί το ναυτικό της και να επιχειρεί παρεμβάσεις σε δραστηριότητες τρίτων χωρών, εντείνοντας την αστάθεια σε μια ήδη ευαίσθητη περιοχή, παρά τις επαναλαμβανόμενες απορρίψεις των θέσεών της σε διεθνή fora.