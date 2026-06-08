Τουρκική υπηρεσία για τα... fake news σχολίασε τις προκλήσεις κατά Δένδια

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Προκάλεσε έκπληξη η «απάντηση» της Άγκυρας για τις προκλήσεις στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια και της γαλλίδας υπουργού Άμυνας, Κατρίν Βωτρέν.

Το παράδοξο είναι πως η τουρκική αντίδραση δεν ήρθε από το υπουργείο Άμυνας, όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αλλά από την τουρκική προεδρία. Και μάλιστα από μια υπηρεσία... καταπολέμησης των fake news.

Αυτό συνιστά μία σημαντική αλλαγή στην επικοινωνιακή διαχείριση που κάνει η Άγκυρα στα «μέτωπα» που συνήθως η ίδια ανοίγει με την Ελλάδα.

Κατά τα άλλα από την εν λόγω ανακοίνωση... λείπει το σκέλος που αφορά στην παρενόχληση, δια ασυρμάτου, των αεροσκαφών που μετέφεραν τους ευρωπαίους υπουργούς.