Τουρκικό θράσος με Δένδια - Η συμφωνία Κύπρου - Γαλλίας που ταράζει την Άγκυρα

Μόνο τυχαία δεν θεωρούνται τα περιστατικά παρενόχλησης των αεροσκαφών που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια και την Γαλλίδα υπουργό Άμυνας στην Κύπρο, καθώς η ενίσχυση των συνεργασιών της Λευκωσίας, ιδιαίτερα με μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία, εκλαμβάνεται από την τουρκική πλευρά ως μεταβολή των υφιστάμενων ισορροπιών ισχύος στην περιοχή.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπως και αυτό στο οποίo επέβαινε η Κατρίν Βωτρέν, παρενοχλήθηκαν δια ασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του παράνομου τουρκικού αεροδρομίου της Τύμπου, στα κατεχόμενα της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της μετάβασης τους για την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουρκικά μαχητικά που απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Τύμπου παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους αξιωματούχους, κάτι το οποίο Αθήνα και Παρίσι αναμένεται να θέσουν σήμερα στους ευρωπαίους ομολόγους τους, στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ασφάλεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία Γαλλίας – Κύπρου που ταράζει την Άγκυρα

Οι προκλητικές – μέσω του ψευδοκράτους - κινήσεις της Άγκυρας έρχονται σε μια στιγμή ιδιαίτερα κομβική, καθώς σε μια εξέλιξη με έντονο γεωστρατηγικό αποτύπωμα για την Ανατολική Μεσόγειο, Γαλλία και Κύπρος προχωρούν στην υπογραφή συμφωνίας καθεστώτος δυνάμεων (SOFA), μια συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο για την παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο.

Η SOFA θα υπογραφεί στη Λευκωσία σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, από τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας, Κατρίν Βωτρέν, και τον Κύπριο ομόλογό της, Βασίλη Πάλμα, στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου.

Η συμφωνία προβλέπεται να καθορίζει λεπτομερώς το καθεστώς μετακίνησης, παρουσίας και δραστηριοποίησης των γαλλικών δυνάμεων αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών. Όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, η SOFA θεσμοθετεί το πλαίσιο για στρατιωτικό συντονισμό, κοινές ασκήσεις, ανταλλαγές προσωπικού, συνεργασία στην αμυντική τεχνολογία και επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, με σεβασμό στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, η συμφωνία αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στον ήδη διαμορφωμένο άξονα Ελλάδας – Γαλλίας – Κύπρου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί μέσω διμερών αμυντικών συμφωνιών, κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και εξοπλιστικών συνεργασιών, ένας άξονας που από σήμερα αποκτά αυξημένο αποτύπωμα και στις ισορροπίες ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά του, το Παρίσι αντιμετωπίζει τη συμφωνία ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας των γαλλικών δυνάμεων σε περιοχές κρίσιμης γεωπολιτικής σημασίας λόγω της εγγύτητας σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, αλλά και λόγω των ενεργειακών και θαλάσσιων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής παρουσίας νοτιοανατολικά της ΕΕ και συνδέεται με την προσπάθεια για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης που προωθεί ο πρόεδρος Μακρόν.