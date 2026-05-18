Τούρκοι αναλυτές για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 αμφισβητούμενα νησιά

Εκτενείς αναφορές υπάρχουν στην Τουρκία γύρω από το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας», με φιλοκυβερνητικά μέσα να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις «γκρίζες ζώνες» κάνοντας λόγο για «152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες» στο Αιγαίο.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάζει η Άγκυρα αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ.





Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο στρατιωτικός αναλυτής και πανεπιστημιακός Κεμάλ Ολτσάρ υποστήριξε ότι η Τουρκία θα μπορούσε, μέσω νέας νομοθεσίας, να αποκτήσει το δικαίωμα να «διατηρεί σημαία» σε νησίδες των οποίων όπως ισχυρίζεται το καθεστώς κυριαρχίας δεν έχει αποσαφηνιστεί.



Ο ίδιος ανέφερε ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να θεσπίσει ειδικό νόμο που να χαρακτηρίζει ως τουρκικές τις «152 αδιευκρίνιστες νησίδες και βραχονησίδες», υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα άλλαζε «ολόκληρη την πορεία» των συζητήσεων για την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.



Παράλληλα, ο στρατιωτικός αναλυτής κατηγόρησε την Ελλάδα για πολιτική «τετελεσμένων» σε νησίδες τύπου Ίμια ισχυριζόμενος ότι η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει τις διεκδικήσεις της μέσω στρατιωτικής παρουσίας και εγκατάστασης κατοίκων σε μικρονήσους.



Στην ανάλυση του επανέλαβε ακόμη τις γνωστές τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, ενώ υποστήριξε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να προσφύγει σε διεθνή φόρα και στον ΟΗΕ καταθέτοντας φάκελο με στοιχεία για την παρουσία ελληνικών και αμερικανικών όπλων στο Αιγαίο.