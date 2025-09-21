Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί για ισχυρό σεισμό έως 7 Ρίχτερ - Για ποια περιοχή χτυπά «καμπανάκι»

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σιμάβ της Κιουτάχειας τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9), όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών (AFAD).

Η δόνηση προκάλεσε πανικό στους κατοίκους και αμέσως προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

«Πιθανότητα σεισμού 6 με 7 Ρίχτερ»

Ο γνωστός σεισμολόγος, καθηγητής Δρ. Οσμάν Μπεκτάς, τόνισε, μέσα από ανάρτησή του στο X, ότι οι ρηγματώσεις από το μπλοκ Ουσάκ επεκτείνονται προς την Κιουτάχεια και τις γειτονικές περιοχές.

«Η σεισμικότητα δείχνει τη μετάβαση από το μπλοκ Ουσάκ στο μπλοκ Κουτάχια–Μπαλικεσίρ», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι μεταξύ 1969 και 2025 σημειώθηκαν έξι σεισμοί μεγέθους 6 με 7 Ρίχτερ στην περιοχή του Ουσάκ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν μπορεί να σημειωθεί ισχυρότερη δόνηση, ο Μπεκτάς ήταν σαφής: «Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί σεισμός 6-7 Ρίχτερ στο Σιμάβ».

Στην ερώτηση «Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;», ο Τούρκος σεισμολόγος απάντησε: «Για τις επαρχίες γύρω από την περιοχή Ουσάκ», εστιάζοντας έτσι την προσοχή στις γύρω περιοχές που θεωρούνται πιο ευάλωτες σε έναν ισχυρό σεισμό.