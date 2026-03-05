Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης

Τούρτα αμυγδάλου στον «πρωινό καφέ» για τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη

Eurokinissi
Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Έσπευσαν άπαντες από τα νεοδημοκρατικά έδρανα της Βουλής να ευχηθούν χθες στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα 58α γενέθλιά του. 

Και μπορεί τα κεράσματα που είχε ετοιμάσει ο Πρωθυπουργός να ήταν χωρίς ζάχαρη, όπως ο ίδιος είπε, δεν είμαι όμως σίγουρος πως το ίδιο συνέβη και με την τούρτα που του είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες του στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Γιατί στον «πρωινό καφέ» εμφανίστηκε μια... λευκή τούρτα αμυγδάλου με κεράκια, τούρτα η οποία συνοδεύτηκε με το απαραίτητο τραγουδάκι των γενεθλίων.

Γνωρίζοντας, λίγο, τις διατροφικές συνήθειες του κ. Μητσοτάκη δε ξέρω πάντως εάν τίμησε το κέρασμα που του έγινε. 

