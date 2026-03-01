Τους 148 έφτασαν οι νεκροί από το πυραυλική επίθεση σε σχολείο θηλέων, λένε οι Ιρανοί

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών στην επίθεση του Σαββάτου σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ στο νότιο Ιράν ανήλθε σε 148 νεκρούς, ενώ άλλοι 95 τραυματίστηκαν. Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε τον Εμπραχίμ Ταχέρι, εισαγγελέα στο Μινάμπ.



Το σχολείο, το οποίο χτυπήθηκε το Σάββατο το πρωί, φαίνεται πως είναι έως τώρα το γεγονός με τις περισσότερες ανθρώπινες απώλειες από τον πόλεμο που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ προς το Ιράν το πρωί του Σαββάτου.



Βίντεο και φωτογραφίες από την επίθεση, οι οποίες έχουν επαληθευτεί ως αυθεντικές και γεωγραφικά εντοπισμένες στο σημείο, δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους γύρω από το σχολικό κτίριο που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και καπνίζει, με ερείπια σκορπισμένα στον δρόμο και άνδρες να σκάβουν προς αναζήτηση συνανθρώπων τους. Σε ορισμένες από τις εικόνες, σχολικές τσάντες και σχολικά βιβλία ανασύρονται από τα συντρίμμια.

Iranian officials say a US-Israel strike on a girls' primary school in southern Iran killed and injured more than 150 students.



Asked about the strike, a US Central Command spokesperson said "we are aware of reports concerning civilian harm resulting from ongoing military… pic.twitter.com/s38rSFQybZ — CNN (@CNN) February 28, 2026

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «είχαν επίγνωση των αναφορών σχετικά με απώλειες σε αμάχους που προκύπτουν από συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λαμβάνουμε αυτές τις αναφορές σοβαρά υπόψη και τις εξετάζουμε».



Το σχολικό κτίριο φαίνεται να βρίσκεται δίπλα σε στρατώνες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.