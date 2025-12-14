Τουταγχαμών: Ο βίαιος αποχωρισμός της κεφαλής και η σκοτεινή πλευρά της σύγχρονης αρχαιολογίας

Εκατό χρόνια μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών, η εικόνα της απόλυτης αρχαιολογικής επιτυχίας αρχίζει να ραγίζει. Ο μύθος της «λαμπρότερης στιγμής» της επιστήμης δίνει τη θέση του σε μια πιο ανησυχητική πραγματικότητα, που αποκαλύπτει λάθη, βιασύνη και πράξεις με βαρύ ηθικό κόστος.

Ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο αρχαιολόγος που ταύτισε το όνομά του με τη θρυλική ανασκαφή, δεν αντιμετώπισε τη μούμια του νεαρού Φαραώ ως ιερό λείψανο, αλλά ως εμπόδιο στην πρόσβαση στα χρυσά κτερίσματα. Η προσπάθεια απομάκρυνσης των πολύτιμων αντικειμένων οδήγησε σε ακραίες πρακτικές: το σώμα υπέστη βίαιες επεμβάσεις, τεμαχισμό και πίεση, αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα τη φυσική του ακεραιότητα.

