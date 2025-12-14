Τουταγχαμών: Ο βίαιος αποχωρισμός της κεφαλής και η σκοτεινή πλευρά της σύγχρονης αρχαιολογίας
Ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο αρχαιολόγος που ταύτισε το όνομά του με τη θρυλική ανασκαφή, δεν αντιμετώπισε τη μούμια του νεαρού Φαραώ ως ιερό λείψανο, αλλά ως εμπόδιο στην πρόσβαση στα χρυσά κτερίσματα.
Εκατό χρόνια μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών, η εικόνα της απόλυτης αρχαιολογικής επιτυχίας αρχίζει να ραγίζει. Ο μύθος της «λαμπρότερης στιγμής» της επιστήμης δίνει τη θέση του σε μια πιο ανησυχητική πραγματικότητα, που αποκαλύπτει λάθη, βιασύνη και πράξεις με βαρύ ηθικό κόστος.
Ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο αρχαιολόγος που ταύτισε το όνομά του με τη θρυλική ανασκαφή, δεν αντιμετώπισε τη μούμια του νεαρού Φαραώ ως ιερό λείψανο, αλλά ως εμπόδιο στην πρόσβαση στα χρυσά κτερίσματα. Η προσπάθεια απομάκρυνσης των πολύτιμων αντικειμένων οδήγησε σε ακραίες πρακτικές: το σώμα υπέστη βίαιες επεμβάσεις, τεμαχισμό και πίεση, αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα τη φυσική του ακεραιότητα.