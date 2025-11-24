Τουτουντζής: «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μην στεναχωριέμαι με όσα μου γράφουν»

Ο Παντελής Τουτουντζής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Breakfast@Star” και μίλησε για την εμπειρία του από το “GNTM”, αλλά και τις διαδικτυακές εκπομπές που ετοιμάζει. «Με το “GNTM” έχω και στο παρελθόν μια πολύ όμορφη σχέση. Είναι ένα project που μου αρέσει πάρα πολύ, το πιστεύω. Πήγα και έκανα ένα πολύ ωραίο θέμα που είναι το Love Yourself που όλη η κουλτούρα μου περιστρέφεται γύρω από αυτό.

Παράλληλα πέρσι ξεκινήσαμε με το Make Up Stories το οποίο πήγε φανταστικά. Πάμε λοιπόν δεύτερη σεζόν, δεύτερο χρόνο στο Make Up Stories και ξεκινάει και μια άλλη ενότητα το Fashion Up, το οποίο είναι φανταστικό. Είναι ένα beauty magazine. Beauty, fashion and more. Ξεκινάει με ένα vlog δίπλα στην Ελένη Φουρέιρα, σε όλο το backstage του “Αλληλούια”. Μια Ελένη που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Κοίταξε, φέτος το πάμε με ποιους θα θέλαμε να ακούσουμε. Η Ελένη δεν είναι φίλη, είναι αδερφή μου και καλλιτεχνικά, αλλά και συναισθηματικά».

«Μου μουτζουρώνουν λίγο την ψυχολογία»

Ο Τουτουντζής αναφέρθηκε στα κακόβουλα σχόλια που δέχεται στο διαδίκτυο και πώς έχει επιλέξει να τα διαχειρίζεται και έδωσε τα “μπράβο” του στον Καπουτζίδη για τις “Σέρρες” που είπαν απλώς τα αυτονόητα! «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μην στεναχωριέμαι παρόλα αυτά, ναι τα κακόβουλα σχόλια, μου μουτζουρώνουν λίγο την ψυχολογία. Το διαχειρίζομαι κοιτάζοντας μέσα στο σπίτι μου τα πανέμορφα παιδιά μου, τον πανέμορφο σύζυγό μου, την πανέμορφη ζωή που έχω φτιάξει και αφήνοντάς όλα αυτά απ' έξω.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καπουτζίδη που έκανε το αυτονόητο. Είναι απολύτως φυσιολογικό να δούμε την εξέλιξη της ιστορίας δύο ανθρώπων που αγαπιούνται, να δούμε πώς εξελίσσεται η αγάπη τους. Δεν το διαχωρίζω σε ταμπέλες. Αυτή η σειρά ήρθε για να ανακουφίσει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που το είχαν ανάγκη και να διαιωνίσει τους ανθρώπους που είναι κατά σε αυτό».