Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς και μετά την επιστροφή του από το ταξίδι του την Ασία, o Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην ιστορική τριμερή συνάντηση, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τις εμπορικές σχέσεις με Καναδά και Μεξικό.

Ως «μία από τις πιο επιτυχημένες προεδρικές επισκέψεις στην αμερικανική ιστορία» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την περιοδεία του στην Ασία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο – την πρώτη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον «σεβαστές όσο ποτέ άλλοτε», καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη γεωπολιτική σκακιέρα μέχρι την εγχώρια οικονομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Τι είπε για την Ουκρανία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τραμπ στην ιστορική τριμερή συνάντηση που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως παραδέχτηκε, δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για την πρώτη συνάντηση κορυφής των ηγετών ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας μέχρι που το διάβασε στον Τύπο. «Υπήρχε απίστευτη χημεία. Η σχέση μεταξύ των τριών μας είναι φανταστική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι συζήτησαν την «ευθύνη» που φέρουν ως οι τρεις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν τού εκμυστηρεύτηκε πως δεν θα είχε προχωρήσει στη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 εάν βρισκόταν ο ίδιος στον Λευκό Οίκο. «Τον ρώτησα ευθέως και μου απάντησε: “Όχι, δεν θα είχε συμβεί ποτέ”», είπε ο Τραμπ, αποδίδοντας τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο «τεράστιο μίσος» που τρέφουν ο ένας για τον άλλον ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κοινές δικλίδες ασφαλείας» στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τελεσίγραφο για τα data centers

Παρά την πάγια αντίθεσή του στους εγχώριους περιορισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του στη θέσπιση «κοινών δικλίδων ασφαλείας» για την τεχνολογία. «Συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Σι να βάλουμε κοινούς κανόνες, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει τρίτος παίκτης. Εμείς προηγούμαστε, εκείνοι είναι δεύτεροι και κανείς άλλος δεν πλησιάζει. Όποιος κερδίσει στην “υπερ-νοημοσύνη”, κερδίζει τα πάντα», τόνισε.

Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε προειδοποίηση προς τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων (data centers) εκτός ΗΠΑ, απειλώντας τες με «τεράστια φορολογία». Επικαλούμενος το παρελθόν με την παραγωγή ημιαγωγών στο εξωτερικό, ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει τη μεταφορά data centers σε άλλες χώρες, «γιατί θα τα πάρει όλα η Κίνα».

«Σκληρό» μήνυμα στο Ιράν – Εμπορικές τριβές με τον Καναδά

Για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε σκληρή γλώσσα, λέγοντας πως η Τεχεράνη «κοροϊδεύει τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια». Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια «πραγματική συμφωνία» και όχι μια «ψεύτικη», σημειώνοντας ότι οι Ιρανοί θέλουν μεν να συμφωνήσουν, αλλά όχι με όρους αποδεκτούς από τον ίδιο.

Στο μέτωπο του εμπορίου:

Μεξικό: Εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ κοντά σε εμπορική συμφωνία» μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ στο περιθώριο της συνόδου APEC, υπογραμμίζοντας και τη συνεργασία τους κατά των καρτέλ.

Καναδάς: Αντίθετα, παρότι χαρακτήρισε «πολύ συμπαθή» τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τον Καναδά ότι «εκμεταλλεύεται» τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. «Είναι πολύ δύσκολος εταίρος εδώ και 50 χρόνια. Έχουν αποθρασυνθεί και αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ενδιάμεσες εκλογές, τα καύσιμα και οι αδειοδοτήσεις

Σχολιάζοντας τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στο γεγονός ότι το δικό του όνομα δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, καθώς και στην απογοήτευση ψηφοφόρων επειδή το κόμμα δεν πέρασε τα μέτρα που ο ίδιος επιθυμούσε. «Αν ήμουν εγώ υποψήφιος, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία», ανέφερε.

Τέλος, στάθηκε στα οικονομικά μεγέθη, χαιρετίζοντας την πτώση της μέσης τιμής της βενζίνης κατά σχεδόν 60 σεντς τον τελευταίο μήνα – τη μεγαλύτερη, όπως υποστήριξε, στην ιστορία – εκφράζοντας τη λύπη του που η μείωση αυτή δεν ήρθε πριν από τις εκλογές. Παράλληλα, εξήρε την υπερψήφιση από τη Γερουσία (με 62 ψήφους υπέρ έναντι 33 κατά) του διακομματικού νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση των αδειοδοτήσεων, εκτιμώντας ότι θα πυροδοτήσει νέο κύμα κατασκευών και θα επιστρέψει τουλάχιστον 1.300 δολάρια ετησίως στην τσέπη κάθε εργαζόμενου Αμερικανού.