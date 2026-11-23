Την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου της Nvidia χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πατριώτη» και «εθνικό θησαυρό» των ΗΠΑ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε να επαναφέρει τον Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, λίγες ημέρες αφότου εκείνος είχε αποχωρήσει από τη θέση του, νωρίτερα μέσα στον μήνα, μετά την παραδοχή του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στον πρώην επικεφαλής της τεχνολογικής εταιρείας, ασκώντας μάλιστα πιέσεις για την επιστροφή του. Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Χουάνγκ είναι «ένας λαμπρός άνθρωπος», προσθέτοντας πως «πρέπει να φροντίζουμε τις ιδιοφυΐες μας».

Trump on whether he raised Jensen Huang with Xi: "I might've referred to it just briefly because it's such a tragedy. It's a tragedy. He's such a brilliant man … we have to take care of our geniuses. I helped Elon a lot in my first term." pic.twitter.com/ebNNjFtH5B — Aaron Rupar (@atrupar) November 19, 2026

Η ανακοίνωση Τραμπ για την επιστροφή του Χουάνγκ

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας σωστή την απόφαση για την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA έλαβε τη σωστή και ορθή απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη NVIDIA, προκειμένου να διασφαλιστούν η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη NVIDIA ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε την ενημέρωση που είχε από την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο Χουάνγκ έχει εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες.

«Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και είναι ένας Μεγάλος Πατριώτης και Εθνικός Θησαυρός», πρόσθεσε.

Η έκκληση για έλεγχο στη Nvidia

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει την εσωτερική έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωσή της στους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Όπως ανέφερε, ο έλεγχος είναι απαραίτητος ώστε να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις της και εκπληρώνει το «πατριωτικό καθήκον» της για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον Τζένσεν Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, αλλά και τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του υπόλοιπου κόσμου για την εξέλιξη.