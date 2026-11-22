Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά, αν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, αλλά ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την πορεία τους.

«Μιλούν συνέχεια, αλλά είναι ανοησίες»

Ο Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από τις επαφές Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, γιατί, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος. «Συνεχώς μιλούν, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν και όλα αυτά είναι ανοησίες», είπε. Τα λόγια του έρχονται σε μια περίοδο που η διπλωματία δεν έχει φέρει απτά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει παρά το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον περασμένο Ιούνιο, με στόχο να τελειώσει η σύγκρουση. Η αναλαμπή ελπίδας δεν είναι η πρώτη. Η κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου είχε ήδη τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς ο Τραμπ σκλήρυνε επανειλημμένα τον τόνο του.

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Απειλή για τα ιρανικά πλοία

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα των ιρανικών κρατικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία ιρανικά πλοία ίσως επιχειρήσουν να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Δήλωσε ότι ελπίζει η Τεχεράνη να το επιχειρήσει και προειδοποίησε ότι η αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι άμεση. «Θα καταλήξουν όλα στον βυθό της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό», είπε.

Αδιέξοδο και μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Παρά τις πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών, οι συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, με χαμηλότερη ένταση σε σχέση με τους πρώτους μήνες του πολέμου, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο. Στο επίκεντρο βρίσκεται τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διαδρομές για το πετρέλαιο παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ λένε ότι εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, ενώ το Ιράν επιμένει ότι ελέγχει τα στενά Ο αποκλεισμός είχε ανακοινωθεί αρχικά αφού οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν δεν οδήγησαν σε συμφωνία ειρήνης. Επανεπιβλήθηκε τον Ιούλιο, μετά από νέες επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στο στενό. Παρότι ο Τραμπ θεωρεί το Ιράν στρατιωτικά ηττημένο, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να απαντά στα αμερικανικά πλήγματα και να κρατά τον αποκλεισμό στο στενό, κάτι που έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας.

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Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Το τεταμένο κλίμα βαραίνει ακόμη περισσότερο λόγω των εξελίξεων στην Υεμένη. Εκεί συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις που στηρίζει η Σαουδική Αραβία και στους αντάρτες Χούθι, τους οποίους στηρίζει το Ιράν. Οι Χούθι έχουν αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων σε σαουδαραβικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πετρελαϊκές υποδομές και δίκτυα μεταφορών. Αυτό εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.