Το «τραχανοτό» με μανιτάρια και γραβιέρα είναι μια μοντέρνα εκδοχή του παραδοσιακού τραχανά, εμπνευσμένη από το ιταλικό ριζότο. Συνδυάζει την ελληνική παράδοση με σύγχρονη δημιουργικότητα, προσφέροντας ένα πιάτο πλούσιο σε γεύση και άρωμα. Ο ξινός τραχανάς μαγειρεύεται αργά με ζωμό και μανιτάρια, αποκτώντας βελούδινη υφή, ενώ η καραμελωμένη γεύση του κρεμμυδιού και η πικάντικη γραβιέρα ολοκληρώνουν το πιάτο. Ιδανικό για χορτοφάγους, αλλά και για όσους αναζητούν μια γευστική ανατροπή στην καθημερινή τους κουζίνα. Σερβίρεται ζεστό, με φρέσκα μυρωδικά και λίγο ξύσμα λεμονιού.

«Τραχανοτό» με μανιτάρια, καραμελωμένο κρεμμύδι & γραβιέρα

Υλικά (για 2-3 μερίδες)

1 φλιτζάνι τραχανάς (προτιμότερα ξινός, για ωραία αντίθεση)

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

250 γρ. φρέσκα μανιτάρια (λευκά ή πλευρώτους), κομμένα σε φέτες

½ φλιτζάνι λευκό κρασί (προαιρετικά)

3 φλιτζάνια ζεστός ζωμός λαχανικών ή κοτόπουλου

2 κουταλιές βούτυρο (ή φυτική μαργαρίνη)

3 κουταλιές τριμμένη γραβιέρα ή άλλο πικάντικο τυρί

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Θυμάρι ή ρίγανη (φρέσκα ή αποξηραμένα)

Ξύσμα λεμονιού (προαιρετικά, για δροσιά)

Εκτέλεση

Σε βαθύ τηγάνι, ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σωτάρεις το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να καραμελώσει (10-12 λεπτά). Αν θέλεις, πρόσθεσε ½ κουτ. γλυκού ζάχαρη για πιο έντονο καραμέλωμα. Πρόσθεσε το σκόρδο και τα μανιτάρια και σοτάρισε για 5-6 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα και να μειωθούν τα υγρά τους. Ρίξε τον τραχανά και ανακάτεψε να λαδωθεί καλά για 1-2 λεπτά. Αν χρησιμοποιείς κρασί, σβήσε με αυτό και άφησέ το να εξατμιστεί το αλκοόλ. Άρχισε να προσθέτεις τον ζεστό ζωμό λίγο-λίγο, όπως στο ριζότο, κάθε φορά που απορροφάται το υγρό, προσθέτεις λίγο ακόμη. Ανακάτευε συχνά. Μετά από περίπου 15-18 λεπτά, ο τραχανάς θα είναι μαλακός αλλά al dente και το μείγμα κρεμώδες. Βγάλε από τη φωτιά, πρόσθεσε το βούτυρο και τη γραβιέρα, ανακάτεψε καλά και σέρβιρε αμέσως.

Σερβίρισμα