Trade Αντετοκούνμπο: Ποια ομάδα πάλεψε μέχρι τέλους για τον Γιάννη πριν πάει στους Μαϊάμι Χιτ

Είναι γεγονός... Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια παρουσίας στο Μιλγουόκι, θα μετακομμίσει προς Μαϊάμι για τους Χιτ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από το ESPN, οι Μπόστον Σέλτικς και οι Μαϊάμι Χιτ έδωσαν μάχη μέχρι... τέλους για την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Καθώς αποτελούσαν και τις δυο ομάδες για τις οποίες έτρεφε προσωπικό ενδιαφέρον να αγωνιστεί ο Έλληνας σούπερ σταρ.

Η Βοστώνη μπήκε και εκείνη πολύ δυνατά στο «κόλπο», καθώς η προσφορά της ήταν ο MVP των τελικών του 2024, Τζέιλεν Μπράουν, καθώς και δύο επιλογές πρώτου γύρου στο Draft. Οι Μπακς φέρεται ννα διαπραγματεύτηκαν σοβαρά τις τελευταίες εβδομάδες και με τις δυο ομάδες για τον «Greak Freak».