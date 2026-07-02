Τραγωδία στη Θάσο: 65χρονος τουρίστας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια θαλάσσιας κρουαζιέρας

Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εκδρομή ενός 65χρονου τουρίστα στη Θάσο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ συμμετείχε σε περιηγητική κρουαζιέρα με σκάφος αναψυχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και λίγο αργότερα κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του πλου. Το πλήρωμα κινητοποιήθηκε άμεσα και το σκάφος επέστρεψε στην ξηρά, όπου ο 65χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ακολούθως διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με το Kavala news.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.