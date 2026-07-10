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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη σε τροχαίο με μοτοσικλέτα στον Περιφερειακό

Η μοτοσικλέτα στην οποία ήταν συνεπιβάτιδα συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Intime
Intime
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Νέα τραγωδία συνέβη στην άσφαλτο, με μια 15χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη να χάνει τη ζωή της όταν η μοτοσικλέτα στην οποία ήταν συνεπιβάτιδα συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με απορριμματοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της Παρασκευής (10/7), στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να ήταν ο πατέρας της ανήλικης.

Αρχικά η 15χρονη διακομίστηκε διασωληνωμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

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Ελλάδα Θεσσαλονίκη Μοτοσικλέτα Τροχαίο Απορριμματοφόρα Local News

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