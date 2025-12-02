Τραγωδία στο Χίλσμπορο: Ανακοινώνεται η έκθεση για τη συγκάλυψη της ευθύνη της Αστυνομίας

Ώρα αποκαλύψεων στην Αγγλία. 36 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του βρετανικού αθλητισμού, η αστυνομική εποπτική Αρχή αναμένεται να αποκαλύψει την έκθεση για τις ευθύνες της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ και τη συγκάλυψη που ακολούθησε μετά τον τραγικό θάνατο 97 φιλάθλων.

Στις 15 Απριλίου του 1989, η Λίβερπουλ αντιμετώπισε στο Χίλσμπορο την Νότιγχαμ Φόρεστ για μία θέση στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Τότε, ο συνωστισμός των φιλάθλων στις κερδκίδες του γηπέδου της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, οδήγησε στον θάνατο 97 φιλάθλων και στον τραυματισμό συνολικά 766 ανθρώπων.

Τα θύματα της τραγωδίας είχαν ηλικίες από 10 έως 67 έτη. Από τους 97 νεκρούς φιλάθλους, οι 94 απεβίωσαν ακαριαία, ένας κατέληξε στο νοσοκομείο, ένας έπειτα από τέσσερα χρόνια σε κώμα και ένας αναγνωρίστηκε ως ο 97ος νεκρός της τραγωδίας έπειτα από τους μόνιμους και σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμέτωπισε.

Οι αστυνομικές Αρχές, τότε, παρά τον τρόμο και το χάος που επικράτησε στις εξέδρες του γηπέδου, υποστήριξε πως υπεύθυνοι για την τραγωδία ήταν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ, οι οποίοι κατηγορήθηκαν πως έφτασαν στο στάδιο μεθυσμένοι, χωρίς εισιτήρια και αργοπορημένοι. Έπειτα από δεκαετίες αγώνων των οικογενειών των θυμάτων, η εκδοχή της Αστυνομίας αποδομήθηκε πλήρως.

Η διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών από το Independent Office for Police Misconduct (IOPC) διεξάγεται από το 2012 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα για πιθανές παραβιάσεις αστυνομικών που έχει γίνει ποτέ σε Αγγλία και Ουαλία.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Τα αρχικά πορίσματα, τα οποία υποστήριζαν πως οι 97 φίλαθλοι βρήκαν «τυχαίο θάνατο» ανατράπηκαν ολοκληρωτικά και το 2016 με νέες έρευνες διαπιστώθηκε πως τα θύματα «δολοφονήθηκαν παράνομα».

Οι επιβεβαιωμένες καταγγελίες για παραβιάσεις καθηκόντων είναι δεκάδες. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε το IOPC τις οικογένειες των θυμάτων πριν μερικούς μήνες, είναι αδύνατον να επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις στους αστυνομικούς, αφού το 1989 δεν υπήρχε θεσμοθετημένο «καθήκον ειλικρίνειας» προς τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, δικαιολογοτική βάση πίσω από την αδυναμία για απόδοση ποινικών ευθυνών αποτελεί το γεγονός πως σύσσωμοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία.

The 12 police officers with a case to answer over Hillsborough https://t.co/91IcPkJbfr pic.twitter.com/fObQHYXK77 — The Mirror (@DailyMirror) December 2, 2025

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ποδοσφαίρου στη Βρετανία, οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να προσμένουν την δικαίωση που τους στερήθηκε για 36 ολόκληρα χρόνια.