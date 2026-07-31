Τραγική κατάληξη για τον 20χρονο Ιταλό κολυμβητή στο Ηράκλειο - Εντοπίστηκε η σορός του

Με τραγικό τρόπο έληξε η αναζήτηση του 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής, όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σορό του στο σημείο όπου είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ.

Σήμερα το πρωί, το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε από την Αστυνομία για τον εντοπισμό του 20χρονου, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, επιβεβαιώνοντας τη δυσάρεστη εξέλιξη της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς του 20χρονου, αλλά και γονείς φίλων του που βρίσκονταν ήδη στο νησί για διακοπές, είχαν φτάσει στην Κρήτη, περιμένοντας με αγωνία μια εξέλιξη, η οποία δυστυχώς είχε την πιο οδυνηρή κατάληξη.

Σύμφωνα με το Cretalive, o 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από μεγάλη προσπάθεια, όμως ο Ιταλός παρασύρθηκε και εξαφανίστηκε.

Η παρέα του, επτά ακόμη άτομα, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Στις προσπάθειες συμμετείχαν σκάφη, εθελοντικές ομάδες, αλιείς και θαλάσσια μέσα, ενώ είχε κινητοποιηθεί και ελικόπτερο με εντολή του Θαλάμου Έρευνας και Διάσωσης.