Τραγική κηδεία στο Ιράν - Νεαρή κόβει τα μαλλιά της για την αδικοχαμένη αδελφή της

Μια συγκλονιστική στιγμή καταγράφηκε στο Ιράν, όπου μια νεαρή γυναίκα εξέφρασε το πένθος της κόβοντας τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια της κηδείας της αδελφής της, η οποία έχασε τη ζωή της σε αντικυβερνητική διαδήλωση. Το συγκινητικό βίντεο κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονα συναισθήματα και οργή.

Η 21χρονη Μελίκα Ντάστιαμπ, φοιτήτρια και μουσικός κουρδικής καταγωγής, σκοτώθηκε στις 8 Ιανουαρίου στην πόλη Κερμανσάχ, ενώ συμμετείχε σε κινητοποίηση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Όπως χιλιάδες άλλοι Ιρανοί, βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην κρατική καταστολή και δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

A woman cuts her hair at her sister’s funeral in #Iran, because the regime shot her sister in the head.

Let me be clear with Western female politicians, especially those in leadership positions in Europe: Do not cut your hair in symbolic solidarity with Iranian women. Cut your… pic.twitter.com/vY3wtNrABq — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 26, 2026

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τις ταραχές φτάνει τουλάχιστον τους 5.937, καθιστώντας την τρέχουσα καταστολή τη φονικότερη από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.