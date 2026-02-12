Τραγικό λάθος σε μεταμόσχευση καρδιάς στην Ιταλία: Μάχη για την ζωή δίνει 2χρονο αγόρι

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία σοβαρό ιατρικό λάθος που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός παιδιού μόλις δύο ετών. Κατά τη μεταφορά της καρδιάς από το Μπολτσάνο στη Νάπολη, αντί για απλό πάγο, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος για τη συντήρησή της, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη βλάβη στο μόσχευμα.

Παρά το κρίσιμο αυτό σφάλμα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε κανονικά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης. Το αγοράκι έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα, ενώ η μητέρα του απευθύνει δραματικές εκκλήσεις για την άμεση εξεύρεση νέου μοσχεύματος, προκειμένου να σωθεί η ζωή του παιδιού της.

Οι γιατροί δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού επιδεινώνεται, με σοβαρές επιπλοκές και στο ήπαρ, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται.

Την ίδια ώρα, τα βασικά ερωτήματα που τίθενται αφορούν το πώς κατέστη δυνατό να συμβεί ένα τόσο σοβαρό λάθος στη διαδικασία μεταφοράς και γιατί χρησιμοποιήθηκε το κατεστραμμένο μόσχευμα από τη χειρουργική ομάδα. Για την υπόθεση έχουν ήδη ξεκινήσει δύο ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες, ενώ δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι έχουν τεθεί προσωρινά εκτός καθηκόντων.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο είχε στο παρελθόν καταγράψει σημαντικές επιτυχίες σε απαιτητικές μεταμοσχεύσεις.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ