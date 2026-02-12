Τραγικό λάθος στην Ιταλία: Αφαιρέθηκε και πέταξε στα σκουπίδια 20 ράβδους χρυσού αξίας 130.000 ευρώ

Μια απίστευτη αλλά απολύτως αληθινή ιστορία εκτυλίχθηκε στη νότια Ιταλία, και πιο συγκεκριμένα στο Τόρε Λαπίλο του Σαλέντο, κοντά στο Πόρτο Τσεζάρεο, όταν ένας 57χρονος άνδρας από το Μπρίντιζι πέταξε κατά λάθος ένα κουτί που περιείχε ούτε μια, ούτε δυο αλλά 20 ράβδους χρυσού.

Ο άνδρας, για λόγους που μόνο η αφηρημάδα μπορεί να εξηγήσει, ξεφορτώθηκε μαζί με τα οικιακά του απορρίμματα ένα κουτί που περιείχε τις πολύτιμες ράβδους χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 120.000 έως 130.000 ευρώ. Ένα «λάθος» που σίγουρα δεν διορθώνεται με απλή αποταμίευση.

Λίγο αργότερα, αντιλαμβανόμενος τι είχε συμβεί, έσπευσε στο πλησιέστερο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του κουτιού. Οι αστυνομικοί αρχικά εξέτασαν το ενδεχόμενο κλοπής, ωστόσο η μελέτη των κινήσεών του, από το υλικό που έλαβαν από κάμερες ασφαλείας, έδειξαν γρήγορα ότι πράγματι ήταν εκείνος που είχε πετάξει τον «θησαυρό» και έτσι άρχισαν τις έρευνες.

Το πρόβλημα ήταν ότι τα απορρίμματα είχαν ήδη μεταφερθεί σε μονάδα υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με τον χρόνο να κυλά σαφώς εναντίον τους. Ακολούθησαν ώρες εντατικής αναζήτησης αρχικά του απορριμματοφόρου που μετέφερε τα σκουπίδια και στη συνέχεια ανάμεσα σε τόνους απορριμμάτων, με τους Καραμπινιέρους να εντοπίζουν τελικά το κατεστραμμένο κουτί, ευτυχώς με τις ράβδους χρυσού ακόμη στη θέση τους.

Η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης οφείλεται τόσο στην ταχύτητα των Αρχών όσο και στην επιμονή τους να ελέγξουν κάθε πιθανό σενάριο που θα τους οδηγούσε στον χαμένο «θησαυρό». Τελικά, ο 57χρονος παρέλαβε ανακουφισμένος τις ράβδους του μη μπορώντας να πιστέψει ότι η αφηρημένη του κίνηση τελικά είχε ευτυχή έκβαση.