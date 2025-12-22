Τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, 71χρονος ημεδαπός έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διαδικασία αποβίβασης επιβατών από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, στον χώρο του λιμανιού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Λιμενική Αρχή Τζελέπη, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για την υπόθεση, το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.