Τραγικό τέλος για τον 69χρονο που αγνοούνταν στην Επανομή - Εντοπίστηκε η σορός του στην Πιερία

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 69χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ανετράπη η βάρκα στην οποία επέβαινε στην περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ (Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής σε παραλία του Κορινού Πιερίας ανήκει στον άτυχο άνδρα.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της εθελοντικής ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και η ταυτοποίησή της έγινε από συγγενικά πρόσωπα του 69χρονου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο άνδρας είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τη σύζυγό του στην περιοχή του Ποταμού Επανομής, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η βάρκα τους ανετράπη. Η γυναίκα κατάφερε να βγει κολυμπώντας στην ακτή και να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές, ενώ για τον 69χρονο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού.

Για ημέρες, δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων έρευνας και διάσωσης, πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι τον εντοπισμό της σορού στην Πιερία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου του 69χρονου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.