Τραγικός επίλογος στη Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει στην 11χρονη Λιάνα

Η σορός του παιδιού που βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου και υποβλήθηκε σε νεκροψία ανήκει πράγματι στην 11χρονη Λιάνα ανακοίνωσε η εισαγγελία της Αζέν.

Οι ιατροδικαστές δεν είναι προς το παρόν σε θέση να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου της με αποτέλεσμα να ζητήσουν περαιτέρω αξιολογήσεις από ειδικούς. Το σιλό βρίσκεται περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Φλεράνς, όπου εθεάθη για τελευταία φορά την περασμένη Παρασκευή η μικρή Λιάνα.

🚨🇫🇷 ALERTE | Le corps retrouvé est bien celui de Lyhanna. La jeune fille avait 11 ans. (procureur) https://t.co/DCqrgQkpFM — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 5, 2026

Την Πέμπτη, η εισαγγελία είχε ήδη αναφέρει ότι το πτώμα που βρέθηκε «φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά» που φορούσε η νεαρή κοπέλα τη στιγμή της εξαφάνισής της. Σε δελτίο τύπου, ο δικηγόρος των γονέων της μαθήτριας αντέδρασε, δηλώνοντας ότι «τώρα είναι η ώρα για περισυλλογή και πένθος».

Τρεις καταγγελίες εναντίον του 41χρονου υπόπτου

Το σώμα της 11χρονης βρέθηκε «σε μια περιοχή μακριά από την άμεση θέα» του αγροκτήματος, δήλωσε ο εισαγγελέας της Αζέρ, Ολιβιέ Ναμπουλέ, σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο βασικός ύποπτος, ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, είχε εργαστεί σε αυτό το αγρόκτημα στο παρελθόν, σύμφωνα με το BFMTV που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

41χρονος πατέρας δύο κοριτσιών κατηγορήθηκε και κρατήθηκε για απαγωγή και παράνομη φυλάκιση της 11χρονης. Ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι η μαθήτρια είχε πράγματι μπει στο αυτοκίνητό του, αλλά ότι την είχε αφήσει στη δημοτική πισίνα της πόλης. Από τότε που του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες, δεν έχει κάνει καμία κατάθεση στον ανακριτή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση, ούτε έχει απαντήσει σε ερωτήσεις.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και τις τρεις καταγγελίες που εκκρεμούν εις βάρος για βιασμό ανηλίκου: μία που κατατέθηκε το 2022 και έκτοτε έχει απορριφθεί, μία που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2025 για αρκετούς βιασμούς που διαπράχθηκαν «μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025», η έρευνα των οποίων «συνεχίζεται», και μία που κατατέθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου.