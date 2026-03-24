Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση ηλικιωμένου στα Ιωάννινα - Εντοπίστηκε σε τεχνητή λίμνη

Νεκρός στα νερά της τεχνητής λίμνης στο Περιστέρι Ιωαννίνων, βρέθηκε ένας 83χρονος από τη Χρυσοβίτσα, το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το epiruspost, ο άτυχος ηλικιωμένος είχε φύγει από το σπίτι του στο χωριό νωρίτερα μέσα στην ημέρα, με σκοπό να μεταβεί στο κοπάδι με τα πρόβατά του και να επιστρέψει στη συνέχεια στον στάβλο. Ωστόσο, οι ώρες περνούσαν και δεν έδινε σημεία ζωής.

Στενό συγγενικό του πρόσωπο άρχισε να τον αναζητά στα σημεία όπου συνήθιζε να κινείται με το κοπάδι, ενημερώνοντας παράλληλα και την Αστυνομία. Οι έρευνες οδήγησαν στην τεχνητή λίμνη Περιστερίου, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι της οικογένειας. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε στην ανάσυρση της σορού του ηλικιωμένου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 83χρονο, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη λίμνη.

