Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη – Βρέθηκε νεκρή στα Νεροκούρου

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων με προορισμό την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε άνοια προχωρημένου σταδίου, εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (4/8) νεκρή σε χωράφι στην περιοχή Νεροκούρου από περαστικό, σύμφωνα με το zarpa news.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο της εγκληματολογικής υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Από την ημέρα της εξαφάνισής της είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της 75χρονης, με τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών και εθελοντών.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είχε πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή, ενώ είχε χρησιμοποιηθεί και drone για τη σάρωση σημείων όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδέχεται να είχε κινηθεί η ηλικιωμένη.

Παρά τις προσπάθειες, οι έρευνες παρέμεναν άκαρπες μέχρι τον εντοπισμό της σορού της.

Η οικογένεια της Αιμιλίας Γεωργαλάκη είχε απευθύνει έκκληση προς όποιον γνώριζε κάτι σχετικά με την εξαφάνισή της να επικοινωνήσει με τις Αρχές, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί ζωντανή.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 75χρονη.