Τραγικός θάνατος για οδηγό σε τροχαίο στη Νεμέα - Το αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα

Τροχαίο με μία νεκρή οδηγό σημειώθηκε στη Νεμέα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε πάνω σε κολώνα φωτισμού την Κυριακή 19 Απριλίου.



Το τροχαίο συνέβη στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας, στοίχισε τη ζωή μίας γυναίκας ηλικίας περίπου 55 έως 60 ετών.



Σύμφωνα με το korinthostv.gr, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της.

Παράλληλα, εξετάζεται αν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν δικό της ή το είχε νοικιάσει.



Η άτυχη οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της.



Οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.